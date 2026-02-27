Кулинарный конкурс и релакс-йога прошли для долголетов в Воскресенске

В учреждениях культуры городского округа Воскресенск в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» организовали серию мероприятий для людей «серебряного возраста». Участники любительского объединения «Время жить» посоревновались в кулинарном мастерстве, освоили упражнения релакс-йоги и провели интеллектуальную игру.

В ДК «Юбилейный» прошел кулинарный конкурс блинов, где участницы не только представили свои шедевры, но и превратили презентацию в настоящий мини-спектакль. Песни и частушки под баян, зажигательные танцы с вовлечением зрителей и викторина на блинную тематику создали праздничную атмосферу.

Для оздоровления долголетов провели мастер-класс по релакс-йоге. Преподаватель Ирина Архипенко, йоготерапевт и специалист по остеопатической коррекции, показала комплекс упражнений для восстановления сил, снятия стресса и улучшения гибкости. Она дала рекомендации для занятий в домашних условиях, помогающие бороться с болями в пояснице.

На интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» три команды знатоков отвечали на вопросы ведущей. Все команды набрали одинаковое количество баллов, подтвердив, что главные победители — дружба и командный дух.

24 февраля в объединении прошел праздник «Звезда Героя — в каждом сердце», посвященный Дню защитника Отечества. Председатель Совета ветеранов Василий Дацюк поздравил присутствующих. Выступали солисты вокальной студии «Иван-да-Марья» и театральной студии «Корифеи». Особенно тронул рассказ Анатолия Прядки, поделившегося воспоминаниями о детстве в военные годы.

Мероприятия стали примером того, как проект «Активное долголетие» помогает людям старшего поколения сохранять активность и вдохновлять друг друга.