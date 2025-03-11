Кулинарный конкурс для студентов спортивных училищ Подмосковья пройдет в Чехове

Студенты 10 училищ олимпийского резерва Подмосковья примут участие в VI Кулинарном поединке. Мероприятие пройдет в Чехове.

Тематикой конкурса станут кулинарные и национальные традиции стран БРИКС. Каждая команда во время жеребьевки получила кухню определенного государства.

Учащимся предстоит приготовить блюда, которые популярны в Бразилии, Египте, Индонезии, ОАЭ, Индии, Иране, Китае, Эфиопии, ЮАР и России. На конкурсе участникам также придется показать креативный подход к решению задач и продемонстрировать умение работать в коллективе.

Уже в ближайшие дни команды начнут подготовку. Финал Кулинарного поединка состоится 2 апреля.