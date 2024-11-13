Кулинарный конкурс для детей «Я могу» прошел в Солнечногорске

Финал кулинарного конкурса «Я могу» провели на базе колледжа «Подмосковье». Мероприятие организовали совместно с Министерством социального развития Московской области. В нем участвовали воспитанники семейных центров из разных уголков Подмосковья.

В этом году в конкурсе приняли участие восемь команд. Сначала они состязались онлайн, а затем победители предыдущего этапа встретились очно. За 50 минут подростки должны были приготовить салат и холодную закуску из заданного набора продуктов, затем красиво оформить подачу блюд и привести в порядок рабочую станцию.

«Конкурс направлен на профориентацию и социализацию воспитанников из семейных центров, а также развитие их творческих способностей в рамках проекта „Созвездие“, который организуют с 2015 года», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

В состав жюри вошли мастера кулинарного искусства: бренд-шеф ресторана «Легенда и Де бассус» Антон Калер, повар Дмитрий Нестеров, проходивший стажировку в России, Италии, Испании и Франции, основательница кондитерской студии «Торт в квадрате» Татьяна Василец, мастер производственного обучения колледжа «Подмосковье» Светлана Бойченко и активный участник «Абилимпикс» Александр Шишин.

«На базе колледжа „Подмосковье“ конкурс проходит второй раз. В прошлом году, как и в этом, наши студенты активно участвовали в организации конкурса в качестве волонтеров, создавая комфортную атмосферу и праздничное настроение для всех гостей. Это оценили организаторы, поэтому приехали к нам второй раз. Мы уверенны — не последний», — рассказала директор ГБПОУ «Колледж Подмосковье» Антонина Юдина.

Первое место заняла команда семейного центра «Зарайский» под названием «Пирогофф». Всех участников наградили памятными дипломами, а для победителей подготовили ценные призы и мастер-класс в респектабельном ресторане.

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