Кулинарный конкурс «Битва блинов» пройдет в Котельниках 1 марта

Праздник начнется с традиционного субботнего забега, где участники смогут зарядиться энергией и проголодаться. После этого состоится кулинарный конкурс «Битва блинов» с дегустацией.

Все желающие смогут представить свои лучшие блюда — от классических блинов до блинных тортов и панкейков. В конкурсе могут участвовать не только домашние, но и покупные блины, что позволит выявить не только оригинальные рецепты, но и лучшие места для покупки этого традиционного лакомства.

Победителя кулинарного состязания определят гости праздника путем голосования. Автор самого вкусного угощения получит ценный приз.