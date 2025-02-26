Кулинарный конкурс «Битва блинов» пройдет в Котельниках 1 марта

Жителей и гостей муниципалитета приглашают отпраздновать проводы зимы. Праздничное мероприятие, приуроченное к Масленице, организовало сообщество «Пять верст Котельники Кузьминский».
Праздник начнется с традиционного субботнего забега, где участники смогут зарядиться энергией и проголодаться. После этого состоится кулинарный конкурс «Битва блинов» с дегустацией.
Все желающие смогут представить свои лучшие блюда — от классических блинов до блинных тортов и панкейков. В конкурсе могут участвовать не только домашние, но и покупные блины, что позволит выявить не только оригинальные рецепты, но и лучшие места для покупки этого традиционного лакомства.
Победителя кулинарного состязания определят гости праздника путем голосования. Автор самого вкусного угощения получит ценный приз.
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