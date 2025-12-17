17 декабря 2025 23:31 Кулинарный фестиваль открыли в Дмитровском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» начал работу IX культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Мероприятие посвятили возрождению старинного кулинарного промысла.

Темой фестиваля этого года стал «Пряничный город». Участниками кулинарного мероприятия стали 26 мастеров из Дмитрова, Москвы, Тулы и Ярославля. Они представили свои творческие работы: сказочные домики, фигурки животных и героев мультфильмов, пряничную железную дорогу, резиденцию Деда Мороза и многое другое.

Церемонию открытия фестиваля посетили заместители главы Дмитровского округа Светлана Зосимова и Ирина Костышина. Они познакомились с экспозицией и побеседовали с мастерами. Гостям рассказали о разных видах и рецептурах этого лакомства, для них раскрыли некоторые кулинарные секреты.

«Фестиваль „Дмитровский пряник“ — это яркий образец того, как на своей малой родине можно трепетно и творчески возродить почти утраченную традицию, сделав ее по-настоящему живой, интересной и притягательной как для жителей, так и для гостей нашего муниципалитета», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

На фестивале для детей организовали мастер-класс по росписи пряников сахарной пастой. К нему с большим удовольствием присоединились и взрослые. Помимо этого, гостей мероприятия ждут тематические экскурсии, концерты, конкурсы и другие развлечения.

Отметим, что фестиваль продлится до 21 декабря. В заключительный день проведут торжественную церемонию подведения итогов. Победителям и участникам кулинарного состязания вручат призы.