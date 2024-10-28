Кулинарный конкурс прошел в пансионате в Ногинске

Кулинарный поединок состоялся в пансионате «Ногинский» между любителями готовить. В нем приняли участие команды из Ногинска и из Электрогорского отделения пансионата.

Подобный конкурс проводится в пансионате не в первый раз и уже стал доброй традицией. Участники соревновались в мастерстве приготовления блюд. Перед жюри стояла непростая задача: им необходимо было не только оценить кулинарные шедевры, но и их творческое представление и подачу.

Участие в кулинарном поединке позволило расширить свой опыт. Конкурсанты и гости испытали радость от такого времяпрепровождения. Участники уже обсуждают, какие блюда они будут учиться готовить в новом году, чтобы удивить жюри в следующий раз.

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