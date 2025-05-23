Кулинарные мастер-классы и концерт проведут на фестивале спаржи в Озерах 25 мая

Международный фестиваль спаржи пройдет в Озерах 25 мая. В парке «Сосновый бор» проведут кулинарные мастер-классы, ярмарки и концерт.
Как рассказали в региональном Минкультуры, в этом году в программу фестиваля войдут шеф-стендап от Международного альянса кулинаров, а также мастер-класс по приготовлению спаржи от итальянских шеф-поваров Чезаре Кюи и Ивана Рорато.
Весь день на территории парка будут работать маркеты, площадки коломенских ресторанов и детская интерактивная зона. Кульминацией праздника станет концерт.
В министерстве отметили, что в прошлом году в ходе фестиваля гости приобрели свыше 600 килограммов спаржи.
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