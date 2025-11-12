Кулинарные мастер-классы для воспитанников семейных центров провели в Подмосковье

В колледже «Подмосковье» прошли кулинарные мастер-классы «Уютный дом» для воспитанников семейных центров Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

С приветственным словом к участникам обратился начальник окружного управления социального развития Солнечногорска Аветис Башикян, а волонтерами на празднике стали студенты колледжа «Подмосковье».

Ребята начали встречу с веселых кулинарных загадок, после чего разделились на команды. Под руководством мастеров производственного обучения Светланы Бойченко, Татьяны Смирновой и Яны Антоновой они приготовили слойки с персиком, песочное печенье, мини-пиццы, венгерские ватрушки и салаты. Перед дегустацией участники узнали, как правильно сервировать блюда и оформлять стол.

Мероприятие собрало более 50 воспитанников семейных центров из разных городов Подмосковья. Его цель — познакомить детей с профессией повара, помочь определиться с будущей карьерой и развить творческие способности.