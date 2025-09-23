Кулинарная битва шеф-поваров прошла в Ногинске

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля русской кухни «Котелок». Темой конкурса стали «Блюда русской кухни», а его главный посыл — развитие национальной кухни, воссоздание утраченных рецептур, поддержка русской традиционной кухни и культуры, основанной на семейных ценностях.

Гастрономическая площадка стала местом соревнований лучших шеф-поваров и су-шефов Международного альянса профессиональных кулинаров «Авторское исполнение блюд русской кухни». В экспо-зоне посетителей ожидала автограф-сессия автора книги «Классика рыбной кулинарии» Анатолия Ефимова. Не обошлось и без дегустации лучших блюд и настоящих кулинарных шедевров.

На главной сцене состоялись яркие выступления артистов. Свои номера зрителям и гостям фестиваля подарили ансамбль казачьей песни «Богородские узоры», образцовый хореографический коллектив«Калинка».

Первое место в конкурсе разделили Дмитрий Тихонов, член ассоциации «Международный альянс профессиональных кулинаров», Московской ассоциации кулинаров, «Ассоциации кулинаров Крыма и города Севастополя», и Анастасия Данилова, бренд-шеф компании «Новиков групп» и рестобара «Мой банкир».

Приз зрительских симпатий получил самый юный участник фестиваля — 16-летний Константин Аверин. Он учится на втором курсе «КГТК филиал НГГТИ», а также является членом Международного альянса профессиональных кулинаров.