Куличи подмосковных пекарей выставят на продажу в храмах | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 14:14 Куличи подмосковных пекарей выставят на продажу в храмах Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Фермерские хозяйства Подмосковья представят свою продукцию в церквях к Пасхе. Жители смогут приобрести освященные куличи более чем в 60 храмах региона.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, КФК «Полевые» из Богородского городского округа предложит свою продукцию в Храме Матроны Московской.

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Жители и гости Сергиева Посада смогут попробовать куличи по старинному монастырскому рецепту, которые печет предприятие «Сергиев Канон». Все желающие смогут купить куличи «Лаврский расписной», «Лаврский с вербой» и «Лаврский с сахарной пудрой».

Также пасхальную выпечку можно приобрести в Храме святого великомученика Георгия Победоносца в Истре, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске и других.

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