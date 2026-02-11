Кукольный спектакль «Буратино» покажут в Орехово-Зуеве

В клубе «Активное долголетие» Ликино-Дулева стартовал творческий проект — кукольный театр «Лаборатория чудес». Это не просто самодеятельность, а полноценный профессиональный подход к созданию сказки, где на одной сцене встречаются куклы-марионетки и актеры.

«Сердце любого кукольного театра — его персонажи. Для дебютного спектакля „Буратино“ коллектив подготовил узнаваемых героев. Мальвина, Пьеро, озорной Буратино, Артемон и Карабас-Барабас — все они вышли из рук мастерицы Веры Гавриловой. На создание труппы ушло около шести месяцев. Вера использовала классическую технику папье-маше, а наряды шила, ориентируясь на канонические книжные иллюстрации», — сообщили организаторы.

Идея объединить два мира принадлежит культорганизатору Ольге Бондаренко. По ее словам, обычные кукольные постановки за ширмой казались слишком статичными, а участие живых актеров добавляет динамики и «объема». Сейчас в клубе кипит работа: репетиции проходят несколько раз в неделю, артисты оттачивают жесты марионеток, а декораторы достраивают последние элементы сказочного леса и каморки папы Карло. Премьера запланирована на март.