Кукольный театр «Сказка» в Балашихе отметил 50-летие

Театр кукол «Сказка» в Балашихе, основанный в 1975 году, стал культурным центром, где выросли поколения зрителей. В этом году он отмечает свою юбилей — 50 лет.

Сегодня театр «Сказка» — это место, где два поколения балашихинцев, выросших на его спектаклях, приводят своих детей. Каждый сезон театр представляет восемь-девять постановок, а перед каждым шоу юных зрителей ждут игры и конкурсы. В труппе — 50 участников, а руководит коллективом Людмила Казакова, чья энергия и профессионализм задают тон работе.

Театр кукол «Сказка» в Балашихе начал свой путь в 1975 году с репетиций в обычной трехкомнатной квартире. Первой постановкой стал спектакль «Кошкин дом» по пьесе Самуила Маршака, созданный под руководством режиссера Эммы Казаковой. Она задавала тон постановкам, разрабатывала их концепции и вдохновляла артистов. Важную роль в становлении театра сыграл Александр Казаков, который, будучи слесарем, прошел курсы и посвятил себя кукольному искусству. В 2012 году его вклад отметили на городской Доске почета.

«Я посетила четыре спектакля за год, и это настоящее волшебство. Дети несут добро своей игрой, их мастерство близко к профессиональному. Видна огромная работа Людмилы Казаковой — она умеет увлечь каждого ребенка», — поделилась директор ДШИ № 5 Дарья Хусаинова.

Театр «Сказка» — единственный любительский коллектив в Подмосковье, где дети осваивают искусство кукловождения. Помимо регулярных спектаклей, театр проводит благотворительные представления, даря радость тем, кто нуждается в поддержке.

Коллектив активно участвует в конкурсах и фестивалях. Среди наград — диплом первой степени Всероссийского фестиваля «Золотой ключик», Гран-при Московского областного фестиваля «Театральное кольцо Подмосковья» и Всероссийского фестиваля «Дети и куклы», а также звание лауреата первой степени на международных конкурсах в Болгарии и Италии. В Италии «Сказка» выступила на гала-концерте в театре Альфонсо Рендано в Козенце, покорив публику своим мастерством.

Театр «Сказка» остается местом, где рождается творчество, сохраняется добро и создается культурное наследие Балашихи, вдохновляя новые поколения артистов и зрителей.