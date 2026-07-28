Кукольный театр из Воскресенска станет участником всероссийского фестиваля

Театр ростовых кукол «Софит» вошел в число пяти коллективов Московской области, приглашенных на марафон-фестиваль театров «Россия-Театр-Общество». Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 9 августа.

Фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и проводится в рамках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Для участия в специальной программе «Театральная неделя» отобрали 109 коллективов со всей страны. «Софит» представит Московскую область наравне с четырьмя другими театрами региона.

Фестивальная программа состоится в парке «Зарядье». Каждый день будет посвящен одному федеральному округу. Завершится марафон гала-концертом с участием лучших театральных коллективов России. Артисты коллектива уже готовятся достойно представить Воскресенск на всероссийском уровне.