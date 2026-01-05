Кукольный спектакль по святочной истории представят ученики воскресной школы в Дубне

Все сделано своими руками: от декораций до кукол. Премьера домашнего и камерного представления по святочной истории состоится 11 января.

В Дубне воспитанники воскресной школы при храме Похвалы Пресвятой Богородицы создают спектакль к Рождеству. Они ставят кукольное представление по святочной истории писателя Саши Черного «Рождественский ангел» под руководством режиссера театра «Дорогою добра» Анастасии Говоровой.

К созданию постановки подошли как к настоящему семейному творчеству: дети вместе с родителями мастерили лобзиком декорации и фигурки для вертепа, помогали шить костюмы для персонажей. Самих кукол, являющихся настоящими произведениями искусства, создала Анастасия Говорова, которой помогают художница Галина Хлопцова и отец Аркадий Терехин.

«Мы планируем спектакль без ширмы, домашнего формата — нарядные дети будут играть в куклы, как мы в детстве. Нам важно, чтобы зрители поняли смысл этой доброй истории — когда мы с чистым сердцем делимся чем-то с другими, это приносит гораздо больше счастья, чем когда получаем подарки», — поясняет режиссер.

Представление будет идти под живую музыку — флейту и пианино. Увидеть спектакль можно 11 января в 11:00 в доме причта храма по адресу: г. о. Дубна, ул. Ратмино, д. 49. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.