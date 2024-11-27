Школьники Богородского округа поставят кукольный спектакль
Актеры театральной студии из Ногинска приступили к постановке сказки «Волк и семеро козлят». Школьники уже распределили роли и перешли к репетициям.
Кукольный театр создала учитель русского языка и литературы Светлана Маркелова. Уже четыре года кружок существует на базе Центра образования № 83. В нем занимаются учащиеся учреждения после уроков.
Участники кукольного театра в течение учебного года продумывают стратегию развития кружка и ставят новые разнообразные постановки. Со спектаклями они выступают в других школах, а также детских садах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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