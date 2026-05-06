Сореванования за Кубок Владислава Третьяка для хоккеистов пройдут в Подмосковье

С 11 по 17 мая в Москве и Красногорске пройдет традиционный международный турнир по хоккею среди юношей до 12 лет — «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнование примут спортивный комплекс «Красная Машина Молодежка» в Москве и «Старт Арена» в Красногорске. За трофей поборются 12 сильнейших команд в возрастной категории U12 из России и Белоруссии.

Одним из участников станет школа «Красная Машина Юниор» — одна из самых быстроразвивающихся хоккейных академий России. За четыре года академия вошла в число сильнейших школ московского региона. Более 500 детей в Москве и Подмосковье уже занимаются здесь хоккеем бесплатно.

«Кубок Владислава Третьяка U12» — одно из старейших и самых престижных детско-юношеских соревнований страны. Турнир проводится с 1999 года и считается самым статусным для детско-юношеских команд в России. За годы существования турнир принимали десятки городов России, а участие в нем стало первым опытом больших соревнований для тысяч мальчишек.

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).