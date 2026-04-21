Кубок «Витязя» по футболу прошел в Подольске

Ежегодные соревнования для любительских и дворовых команд прошли на стадионе спортивного комплекса «Труд» в Подольске. В турнире участвовали футболисты в возрасте от 15 до 20 лет.

Футбольный клуб «Витязь» был создан в 1995 году Борисом Иванюженковым, который позже стал председателем Госкомспорта России. В 2000 году «Витязь» выиграл первенство в третьей лиге и в стыковых матчах за повышение в классе одолел московскую «Нику». С 2001 года клуб имеет профессиональный статус. Сейчас выступает в Молодежной футбольной лиге (дивизион Б). В Подольске функционирует муниципальная спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Витязь».