Кубок Валерия Каменского по хоккею завершился в Воскресенске

Кубок олимпийского чемпиона Валерия Каменского вновь собрал на льду в Воскресенске лучшие хоккейные команды Подмосковья. Ежегодный турнир в честь именитого земляка проводился в 14-й раз и, как всегда, стал праздником спорта и новых достижений.

В этом году за золотые медали в финале сражались команда «Балашиха» и «Академия Атлант» из Мытищ. Оба клуба одержали по четыре победы в турнире. В заключительной решающей встрече балашихинские хоккеисты оказались сильнее и победили со счетом 8:1. Бронзовую награду завоевал воскресенский «Химик».

Когда-то олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский сам был начинающим хоккеистом, а сегодня вдохновляет тысячи мальчишек ставить перед собой цель и добиваться результатов.

«Видеть глаза счастливые ребят — самое главное, для этого все и организуется. Спасибо администрации округа, Министерству спорта области. Такие турниры нужны, с таких турниров вырастают олимпийскими чемпионами, влюбляются в хоккей», — отметил Валерий Каменский.

Чтобы любовь к спорту переросла в профессию, нужно много трудиться и не бояться поражений. Напомнить об этом участникам турнира и поздравить призеров пришли почетные гости, в том числе глава Воскресенска Алексей Малкин.

«Дорогие ребята! У вас только первые шаги в этом замечательном виде спорта. Я желаю вам достичь таких же успехов, как наши прославленные олимпийские чемпионы, поучаствовать во всех турнирах и добиться высот, о которых мечтаете», — обратился к юным хоккеистам глава Воскресенска.

По итогам турнира лучшим в четырех номинациях игрокам вручили индивидуальные призы, памятные подарки и баулы с хоккейной экипировкой от Федерации хоккея Московской области. Команды получили кубки, медали, а также памятные призы и подарки.