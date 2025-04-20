Кубок России по волейболу сидя начался в Раменском округе

Всероссийский турнир по волейболу сидя проходит в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском. Участие принимают сильнейшие мужские и женские команды страны.
От классического волейбола эта дисциплина отличается тем, что площадка меньше стандартной, а сетка расположена ниже. Игроки должны сохранять постоянный контакт с полом при касании мяча, также им разрешено блокировать подачу соперника.
Борьбу за медали ведут 12 мужских и четыре женские команды. Для многих спортсменов волейбол сидя — новый вызов, который помогает не только вернуться в спорт, но и встретить новых друзей и единомышленников.
Финальные игры за кубки пройдут 21 апреля. Организаторы планируют провести турнир в конце мая — начале июня. Завершением этого сезона станет финальная часть чемпионата России, которая пройдет в середине октября.
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