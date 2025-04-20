Кубок России по волейболу сидя начался в Раменском округе

Всероссийский турнир по волейболу сидя проходит в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском. Участие принимают сильнейшие мужские и женские команды страны.

От классического волейбола эта дисциплина отличается тем, что площадка меньше стандартной, а сетка расположена ниже. Игроки должны сохранять постоянный контакт с полом при касании мяча, также им разрешено блокировать подачу соперника.

Борьбу за медали ведут 12 мужских и четыре женские команды. Для многих спортсменов волейбол сидя — новый вызов, который помогает не только вернуться в спорт, но и встретить новых друзей и единомышленников.