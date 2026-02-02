Кубок России по тяжелой атлетике пройдет в Люберцах с 3 по 6 февраля
В Подмосковье впервые пройдет Кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования проведут в Люберцах с 3 по 6 февраля.
Участниками станут 300 спортсменов, в том числе призеры и рекордсмены Европы и мира.
Женщины будут состязаться в весовых категориях от 45 до 87 килограммов, а мужчины — от 55 килограммов до показателя свыше 109 килограммов.
Соревнования в этом году станут отборочным этапом на чемпионат Европы, а также первой ступенью отбора на Спартакиаду сильнейших.
Организатором выступит Федерация тяжелой атлетики России. Кубок проведут по программе «Спорт России».
Начало церемонии открытия запланировано на 14:00. Прямую трансляцию будут вести на ресурсах холдинга «МАТЧ ТВ» и группы ФТАР в «VКВидео».