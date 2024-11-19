Кубок России по стрельбе из арбалета прошел в Солнечногорске

Спортивные соревнования за кубок России по стрельбе из арбалета прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие восемь спортсменов в возрасте от 12 лет из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Иркутской областей.

На соревнованиях честь Солнечногорска защищали две воспитанницы «Юнармии» — Алина Сорокина и Кристина Шишкина. По итогам Кубка России Алина Сорокина завоевала серебряную медаль, набрав 1288 очков.

Председатель Федерации стрельбы из арбалета России Александр Сорокин отметил, что Алина показала высокую точность в упражнении АП-18 м, став единственной участницей, которая набрала максимальные 100 очков — 10 попаданий в десятку из 10 выстрелов.

«Поздравляю Алину и ее тренера с этим достойным результатом! Наши юнармейцы вновь доказали, что Солнечногорск — это территория чемпионов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.