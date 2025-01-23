Кубок России по панкратиону пройдет с 7 по 9 февраля в Раменском

Ежегодный Кубок России по панкратиону «ЮБИЭС» состоится в спортивном комплексе «Борисоглебский». Сильнейшие спортсмены из разных регионов страны будут бороться за главный трофей — чемпионский пояс турнира в каждой весовой и возрастной категории.

В соревнованиях могут участвовать спортсмены мужского пола в возрасте от восьми лет. Предусмотрено несколько возрастных категорий: от 8 до 13 лет, от 14 до 15 лет, от 16 до 17 лет и старше 18 лет.

Турнир будет состоять из трех раундов: всестилевая борцовская техника, всестилевая ударная техника и смешанное единоборство. Обеспечено профессиональное судейство и медицинское обслуживание.

Победители и призеры получат кубки, уникальные медали и грамоты. Отличившимся спортсменам будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта (от 14 лет) и мастеров спорта (от 16 лет).

Целью соревнований является популяризация, развитие и совершенствование древнего олимпийского вида единоборств, а также формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности.