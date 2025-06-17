Кубок России по легкой атлетике пройдет в Жуковском

В городе Жуковский на стадионе «Метеор» с 20 по 22 июня пройдет Кубок России по легкой атлетике. В течение трех дней лучшие спортсмены страны будут бороться за звание сильнейших в различных дисциплинах.

В турнире примут участие свыше 700 легкоатлетов, которые разыграют 40 комплектов медалей. Трансляции событий можно будет увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», а также в социальных сетях Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кроме спортивной программы, организаторы подготовили для гостей насыщенную культурную часть: розыгрыши призов, интерактивные шоу, встречи со звездами легкой атлетики и другие развлечения.

Напомним, стадион «Метеор» расположен по адресу: улица Пушкина, 3. Вход на соревнования свободный, приглашаются все желающие поддержать участников.

Мероприятие рассчитано на аудиторию от шести лет и старше.