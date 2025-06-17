Кубок России по легкой атлетике пройдет в Жуковском с 20 по 22 июня

С 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике. В турнире примут участие более 700 спортсменов со всей страны, включая 54 представителей Подмосковья.

Лучшие легкоатлеты будут сражаться за 40 комплектов наград во всех возможных категориях.

Команда Подмосковья примет участие в состязаниях по барьерному бегу и бегу на разные дистанции, прыжкам, метанию копья и диска, толканию ядра и спортивной ходьбе.

Для зрителей подготовили насыщенную программу: интерактивные шоу, розыгрыши призов и прочие активности. Те, кто не сможет приехать на стадион, смогут следить за соревнованиями в прямом эфире.

Турнир проведут в рамках государственной программы «Спорт России».