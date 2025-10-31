Кубок России по карате пройдет в Лобне 8 ноября

Масштабные соревнования по карате киокушин начнутся во Дворце спорта «Лобня» 8 ноября в 9:00. Поддержать спортсменов и стать свидетелями ярких поединков смогут все желающие.

Киокушин — один из самых зрелищных и динамичных видов боевых искусств. Это стиль карате, основанный японским мастером Масутацу Оямой в 1950-х годах. Его особенность — бой в стойке с полным контактом без защитного снаряжения. Запрещены удары руками и локтями в голову и шею, при этом разрешены удары ногами. Этот стиль, которые сейчас активно развивают в Подмосковье, считается одним из самых тяжелых из-за необходимости интенсивной подготовки спортсменов.

Напомним, ранее в Лобне прошли чемпионат и первенство Московской области по киокушин. На турнир приехало около 350 спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.