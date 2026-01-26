Кубок Подмосковья по стрельбе пройдет в Одинцове

Уникальные соревнования по стрельбе на экстремальные дистанции пройдут в Одинцове. Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области открывает регистрацию на матч, который состоится 7 февраля.

Состязания пройдут на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот». Участникам предстоит выполнить шесть упражнений, сделав до 30 выстрелов на дистанциях от 1600 до 2020 метров. Ограничений по калибрам оружия не предусмотрено.

«Мы ожидаем высокую конкуренцию, потому что стрельба на такие дистанции — это проверка мастерства и техники. Участники могут использовать помощь корректировщика, но один наставник работает только с одним стрелком», — отметили организаторы.

Количество мест строго ограничено — в матче примут участие только 42 спортсмена. Регистрация завершится 5 февраля в полночь или раньше, если наберется необходимое число заявок.

Старт соревнований запланирован на 9 утра. Подробные условия участия и форма для регистрации доступны на сайте федерации.