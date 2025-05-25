«Кубок Победы» по армейской тактической стрельбе завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершились Всероссийские соревнования по армейской тактической стрельбе «Кубок Победы». Они прошли на базе центра «Патриот». На турнир приехали 40 команд разных субъектов России. Поприветствовал участников спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Здесь собрались достойные потомки поколения победителей из разных регионов. Это 160 мужественных и отлично подготовленных представителей наших прославленных ведомств. В рядах Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО вы день и ночь защищаете нашу страну от внутренних и внешних угроз», — отметил Брынцалов.

В турнире участвовали как командами, так и индивидуально. Сотрудники госорганов соревновались в стрельбе, эвакуации раненых и работе с бронетехникой. Две команды в финальных состязаниях показали умения в огневой подготовке.

Победу одержала команда «УСН», в составе который были сотрудники Федеральной службы охраны. Второе место занял коллектив управления «А» из ФСБ, а третье — команды «Сталкер» ФСО.

Также сборная ФСБ стала сильнейшей в номинации «Дуэль».

«Имена всех участников „Кубка Победы“ навсегда вписаны в новые страницы истории этого яркого турнира. А главный трофей соревнований — переходящий Кубок Губернатора Подмосковья по тактической стрельбе сегодня вручается лучшим из лучших», — подытожил представитель Мособлдумы.

В Мособлдуме напомнили, что турнир прошел второй раз. В прошлом году его участниками стали 120 стрелков из 32 команд.