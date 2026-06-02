Кубок по парашютному спорту начался в Одинцовском округе

Открытие Кубка Вооруженных Сил по парашютному спорту прошло в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Соревнования посвящены памяти заместителя командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Игоря Лисова.

Кубок продлится с 1 по 5 июня, станет главным стартом сезона и определит лучших парашютистов страны.

Борются за победу 52 спортсмена со всей России. На площадку вышли представители Центрального спортивного клуба Армии, сборная Воздушно-десантных войск, команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, сборные Ленинградского и Южного военных округов, а также спортсмены ДОСААФ России.

Ключевым испытанием турнира является упражнение на точность приземления. Участники совершают прыжки с высоты 1000 метров в составе команд по пять человек. Их главная цель — попасть в мишень диаметром два сантиметра. Победитель определяется по наименьшему отклонению от центра. Чемпионское звание и награды в личном и командном первенстве достаются тем, кто по итогам всех попыток покажет лучший результат. Сильнейшие будут удостоены кубков и медалей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кубок имеет статус важнейшего отборочного этапа. Именно здесь формируются составы для участия в чемпионате Вооруженных Сил, который пройдет в Самаре в конце июля.