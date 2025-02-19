Кубок по конкуру прошел в Дмитровском муниципальном округе

Соревнования состоялись в комплексе Maxima Park, который представляет собой одну из крупнейших в мире конноспортивных баз. Здесь проходят турниры высочайшего уровня, в том числе отборочные на Олимпийские игры.

Кубок по конкуру собрал 45 участников. Спортсменам было за что побороться — призовой фонд соревнований составил 200 тысяч рублей.

Сколько будет препятствий и как их расставит по полю курс-дизайнер — заранее не знает никто из участников. Высота планки на первом кубке Дмитровского округа составила 1 метр 35 сантиметров. Каждая сбитая перекладина приносит спортсмену штрафные баллы.

Первыми меньше чем за минуту дистанцию преодолели Сергей Петров и Неро Вант Принсенвельд. Потом пальму первенства перехватила Анастасия Макаренко на Пари Де Тижи. Завершающая пара Ирина Федотова и Ноу Лимит отыграли у лидеров почти две секунды и стали победителями Кубка.

У самых юных спортсменов были свои соревнования. Они участвовали в костюмированном хоббихорсинге. Дисциплины были такими же, как в настоящем конном спорте: выездка, кросс и конкур. Для зрителей также организовали выступление воздушных гимнастов, песочное шоу и викторину с призами.