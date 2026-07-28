Кубок по футболу памяти Георгия Шухова прошел в Раменском

Матч среди команд «Салют Гжель» и «Фортуна» начался с традиционного построения, футболисты поприветствовали друг друга, а после свистка судьи — включились в серьезную борьбу за мяч. В первой половине игры спортсмены «Салют Гжель» трижды оказывались в роли догоняющих раменскую команду «Фортуна», однако всякий раз своевременно сокращали разрыв в счете.

Гжельским футболистам удалось получить преимущество лишь во втором тайме и завершить встречу уверенной победой со счетом 5:3. Ключевой вклад в успех команды внесли Александр Марков и Денис Харитонов, оформившие по дублю, а также Никита Бураков, забивший решающий гол. Высокое мастерство на воротах продемонстрировал Николай Никоноров, чья надежная игра на последнем рубеже стала залогом победы.

Команда «Салют Гжель» стала трехкратным обладателем кубка памяти Георгия Шухова.

Мероприятие посетила вдова легендарного футболиста, Людмила Шухова. В знак глубокого уважения памяти великого капитана Людмиле Михайловне вручили букет цветов.