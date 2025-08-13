Кубок по бейсболу «Все звезды» прошел в Балашихе

Кубок Олимпии «Все звезды» вновь собрал лучших бейсболистов на стадионе имени Шляпникова в Балашихе. Это соревнование, проходящее ежегодно с 2022 года, привлекло внимание спортсменов и зрителей, предоставив уникальную возможность для юных талантов продемонстрировать свои навыки и соревноваться на высоком уровне.

В этом году участие в Кубке приняли 78 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет, представляющих 15 бейсбольных клубов из России и Республики Беларусь.

«При отборе организаторы отдавали приоритет сильнейшим участникам региональных и всероссийских первенств, лидерам своих клубов и спортшкол. И ребята подтвердили, что они действительно лучшие, продемонстрировали отличный бейсбол и получили бесценный игровой опыт в соревновании с равными сильными соперниками», — отметил директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

В этом году за чемпионский кубок боролись шесть команд: «Дракон», «Единорог», «Кентавр», «Орел», «Стрелец» и «Феникс». Команды были сформированы по системе драфта, где 12 ведущих тренеров поочередно выбирали игроков. Этот подход не только добавил элемент стратегии, но и способствовал созданию сбалансированных команд, что сделало соревнования еще более захватывающими.

Четвертый Кубок Олимпии «Все звезды» завершился триумфом команды «Единорог», которая показала выдающуюся игру на протяжении всего турнира. Особое внимание привлекли два спортсмена из Балашихи: Филипп Деев был удостоен титула лучшего питчера турнира, а Ильдар Аюпов стал «MVP турнира» (самым полезным игроком команды), что подчеркивает высокий уровень подготовки и талант местных бейсболистов.

Все участники Кубка Олимпии получили сертификаты и памятные подарки от партнеров турнира. В официальной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие почетные гости, включая президента Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрия Киселева и вице-президента ФБСР Николая Гервасова.

Организаторами турнира выступили благотворительный фонд «Надежная смена», ООО «Астралогика» и бейсбольный клуб «Олимпия», при поддержке Федерации бейсбола и софтбола России и оргкомитета Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Это сотрудничество подчеркивает важность развития бейсбольного движения в стране и поддержку юных талантов.