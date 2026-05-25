Кубок открытия спартакиады трудовых коллективов прошел в Дмитрове

Кубок открытия прошел на стадионе «Торпедо» под девизом «Будь готов! Всегда готов!». Для турнира подготовили тематическое оформление в советском стиле, работали фотозоны и полевая кухня. Участники соревновались в дартсе, городках, бросках мяча в баскетбольное кольцо, командной эстафете, а также новых видах испытаний — головоломке и прохождении лабиринта.

В итоге победителем стала команда завода МЖБК, второе место заняли представители администрации округа, а замкнули тройку призеров участники мотоклуба «Ночные волки». Приз зрительских симпатий завоевала команда Управления социального развития «СоцИИалочки». В отдельных состязаниях по мини футболу также первенствовала команда завода МЖБК

«Приятно видеть, как представители разных профессий объединяются. Спасибо всем, кто участвовал, болел и помогал. Сегодня мы доказали, что наш округ — единый, спортивный и сильный», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Впереди у участников спартакиады — соревнования по мини-футболу, баскетболу, пляжному волейболу, плаванию и сдаче нормативов ГТО. В завершение состоится легкоатлетический забег в рамках Кубка четырех корон.