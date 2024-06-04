Кубок округа по баскетболу 3×3 прошел в Чехове

Воспитанники спортшколы «Витязь» сразились за кубки на турнире городского округа Чехов по баскетболу 3×3. Игры провели на Советской площади в День защиты детей.

По правилам баскетбола 3×3 на игровой площадке играют по три спортсмена от каждой из команд, еще один — на замене. За 10 минут нужно набрать как можно больше очков. Максимум можно получить за меткий дальний бросок в корзину.

Параллельно проходило сразу две игры. За победу боролись девять команд: четыре в младшей возрастной группе и пять — в старшей. Друзья и родные активно болели за своих игроков.

«Ребята, можно сказать, в своем возрасте уже профессионалы. Много медалей. В разных турнирах участвовали, участвуем и будем участвовать. Готовы побороться с любой командой. Приезжайте к нам в Чехов из любых городов, мы готовы показать, на что способны», — говорит отец баскетболиста Никиты Пащенко Андрей.

Победители турнира получили грамоты, кубки и медали от администрации муниципалитета. Подобные турниры в округе проходят три-четыре раза за лето.

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