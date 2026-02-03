Кубок области по гимнастике на скачущей лошади прошел в Котельниках
Открытые соревнования и Кубок Московской области по вольтижировке состоялись 1 февраля в конно-спортивном комплексе «Белая Дача». В них участвовали спортсмены из пяти школ Подмосковья.
Особо отличились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка». В индивидуальном зачете среди женщин второе место заняла Полина Филичкина, третье — Кира Урдина.
В групповой дисциплине «Вольтижировка» серебряными призерами стала команда в составе Софии Белопаховой, Татьяны Ильиной, Варвары Колотило, Екатерины Мельниченко, Нины Третьяковой, Киры Урдиной и Миры Урдиной. Бронзу получила группа, куда вошли Алиса Алисова, Полина Базарная, Вероника Дунаева, Екатерина Плахотникова, Дарина Урдина, Полина Филичкина и Полина Шаврина.
Все победители и призеры турнира стали кандидатами в сборную команду Московской области по вольтижировке на 2026–2027 годы.