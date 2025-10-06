Кубок Московской области по стрельбе из лука прошел в Химках

За призовые места боролись более 30 спортсменов. Участники соревновались на дистанции 18 метров в классическом и блочном луке.

По итогам турнира две химчанки заняли призовые места. Элизабета Фридрих выиграла бронзовую награду в стрельбе из классического лука, а Елизавета Игнатова — серебряную медаль в блочном луке.

«Эти соревнования также являются отборочными. Мы смотрим на их итоги, когда определяем команду на чемпионат или первенство России. Самые главные, основные старты наши — это чемпионаты и первенство Московской области, но также смотрим и на кубки», — рассказала президент Федерации стрельбы из лука Московской области Светлана Любанская.

В первом этапе Кубка региона летом воспитанники спортшколы «Химки» продемонстрировали высокие результаты, завоевав три золотые и одну серебряную медали. Элизабета Фридрих и Влад Васильев стали лидерами соревнований, победив в дисциплине классического лука. В блочном луке первенствовала Елизавета Игнатова, а Дарья Калачева принесла команде серебряную награду.