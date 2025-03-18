Кубок Московской области по рукопашному бою прошел в Солнечногорске

Третий этап Кубка Московской областной Федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник» и «Будущий рукопашник. Новички» среди юношей и девушек прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Солнечногорске. Местные спортсмены завоевали 35 медалей.
Соревнования объединили 380 юных участников из разных регионов России: Москвы, Московской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской и других областей.
«Рукопашный бой — это наш динамичный, классный вид спорта. Ребята приобретают здесь не только спортивные навыки, но и патриотическое воспитание. Это будущие герои нашего времени», — отметил президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин.
Спортсмены из Солнечногорска продемонстрировали высокие результаты и завоевали 35 медалей всех достоинств: восемь золотых, 20 серебряных, семь бронзовых. Всего округ представляли порядка 50 человек.
Финальный этап Кубка состоится 12 апреля в Солнечногорске, на котором спортсмены поборются за чемпионские пояса.
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