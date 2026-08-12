Кубок Московской области по мотокроссу прошел в Наро-Фоминском округе

В Верее праздничные выходные прошли под знаком мотоспорта. В этом году впервые традиционные соревнования решили провести именно в День города — 9 августа.

Организатором соревнований стал верейский мотоклуб «Дружба» во главе с тренером Сергеем Шохиным. Вместе с воспитанниками он готовил трассу к стартам. Для этих ребят она родная: каждый поворот и каждый трамплин знакомы им досконально.

В субботу на старт вышли профессионалы разных возрастов — представители Московской, Брянской, Костромской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В воскресенье соревновались любители.

Древняя Верея становится местом встречи лучших мотоциклистов Подмосковья и соседних регионов уже в девятый раз. В нынешнем году здесь провели и открытое первенство Наро-Фоминского округа и, впервые, этап Кубка Московской области по мотокроссу среди женщин.

А друзья-соседи из мотоклуба «Ночные Волки — Одинцово» апробировали на верейской трассе набирающий популярность мотобиатлон. Этот технический вид спорта сочетает в себе заезд на мотоцикле и стрельбу из пневматического ружья по мишеням.

Победители вновь увезли домой заслуженные награды, но главным итогом соревнований стали эмоции — как у участников, так и у зрителей.