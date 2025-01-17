Кубок Московской области по художественной гимнастике начался в Орехово-Зуеве

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве начались чемпионат и Кубок Московской области по художественной гимнастике. Юные спортсменки демонстрируют красоту, грацию и мастерство, которые достигаются благодаря упорным тренировкам. Эти состязания — возможность показать результаты многолетнего труда.

На соревнования в Орехово-Зуево приехали более 200 гимнасток, которые выступают как в индивидуальных программах, так и в групповых упражнениях. Состязания проходят с 16 по 18 января. Каждое выступление требует от спортсменок максимальной концентрации: важно не только правильно выполнять элементы, но и сохранять артистичность под пристальным взглядом судей.

«Самое важное — это правильное выполнение элементов, красивые линии и отсутствие потерь предметов. Но самое сложное — собраться морально и выступить без ошибок. Я желаю девочкам получать удовольствие от своих выступлений, выходить на ковер с уверенностью и показывать все, чему они научились на тренировках», — отметила двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Екатерина Селезнева.

По итогам соревнований гимнастки получат спортивные разряды и возможность участвовать в турнирах Центрального федерального округа.