Кубок Московской области по авиамодельному спорту прошел в Химках

25 января на базе Дома юных техников «Интеграл» в Химках прошел первый в сезоне турнир авиамоделистов — Кубок Московской области «Зимняя гонка». Атлеты городского округа поднялись на пьедестал в нескольких номинациях.

Золотую награду среди юниоров выиграл Макар Манько. Среди девушек серебряная медаль — у Евы Питерцевой, бронзовая — у Сумайи Халимовой. Третье место в командном зачете получили химчане.

Спортсмены показали себя в управлении кордовыми моделями. Каждый дуэт состоял из пилота и механика. Им предстояло пролететь 50 кругов в отборочном туре и 100 — в финале.

«Такие соревнования — это не только проверка мастерства, но и важный шаг в развитии технического творчества среди молодежи. Ребята показали: у нас растут настоящие чемпионы! Особенно радует, что в состязаниях активно участвуют и девушки — это доказывает: авиамодельный спорт открыт для всех», — отметил депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Судьи выделили отличную подготовку, командную слаженность, азарт и стремление к победе участников.

«Зимняя гонка» не просто открыла сезон — она установила эталон для всех грядущих соревнований.