Кубок мира по современному мечевому бою прошел в Подольске

Соревнования по современному мечевому бою проходили в комплексе «Спорт-Сервис». В турнире участвовали около 350 бойцов из девяти стран мира.

В течение двух дней спортсмены из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Молдавии, Индии, Вьетнама, Кипра и Марокко боролись за медали. Нашу страну представляли 74 клуба из 20 городов.

Соревнования проходили в 52 категориях в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки с разными видами имитаторов средневекового клинкового оружия. Участники использовали в поединках мягкое безопасное клинковое оружие и легкую экипировку, имитируя средневековые сражения в доспехах.

Было разыграно 106 комплектов наград. В командном зачете победила Россия, набравшая 511 баллов. Второе место заняла Индия с результатом 21 балл. На третьем — Белоруссия с 17 баллами.

Светлана Васильева из подольского клуба «Ирбис» завоевала золотую медаль в номинации «Сабля и щит» в возрастной категории старше 35 лет.

Турнир также включал инклюзивное направление для участников с ограниченными возможностями здоровья.