Кубок МЧС по пожарно-спасательному спорту прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На стадионе «Юность» 3 февраля собрались более 100 спортсменов из 21 команды подразделений федеральной противопожарной службы. Они состязались в подъеме по штурмовой лестнице и прохождении полосы препятствий.

Традиционный Кубок Главного управления МЧС России по Московской области проверил качества, критически важные для реальной службы: скорость реакции, выносливость, точность действий и умение работать в команде.

По итогам соревнований первое место получила служба пожаротушения. Вторым стал 14-й пожарно-спасательный отряд, а третье место занял 16-й пожарно-спасательный отряд.

Организаторы поблагодарили судей, тренеров и участников за высокий уровень подготовки, дисциплину и уважение к традициям пожарно-спасательного спорта. Они отметили, что Павловский Посад, принимая турнир такого масштаба, вновь подтвердил статус гостеприимной и спортивной площадки региона. Всем участникам пожелали новых побед, крепкого здоровья и безопасной службы.