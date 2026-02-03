Кубок Легкова по лыжным гонкам прошел в Наро-Фоминском округе

Шестые традиционные соревнования за Кубок олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова состоялись в деревне Елагино 1 февраля. Несмотря на сильный мороз, на старт вышло около 400 спортсменов разных возрастов.

В Наро-Фоминск приехали лыжники со всей России. Самому опытному исполнился 71 год, а самым юным покорителям снежной трассы — всего четыре года. Организаторы постарались, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и у них остались только приятные впечатления.

На трассах тюбинг-парка «Елагино» были разыграны 22 комплекта медалей. Для многих юных лыжников этот день стал первым серьезным испытанием в экстремальных условиях. На старт выходили целые спортивные династии, доказывая, что любовь к спорту и здоровому образу жизни передается из поколения в поколение.

Александр Легков также провел для подрастающего поколения мастер-класс, на котором поделился секретами мастерства.