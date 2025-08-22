Кубок КВН на призы главы Ленинского округа пройдет в Видном 30 августа

Кубок КВН пройдет в детской школе искусств. На сцене выступят юмористы из Москвы, Владимира, Тулы, Курска, Рязани, Дмитрова, Тамбова и Видного.

Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«На прошлом кубке мы заняли третье место, и в этот раз наша цель — победа. Искренне верим, что наш новый контент и актуальные шутки придутся по вкусу публике. Нам не терпится продемонстрировать весь потенциал. Осознаем, что для победы потребуется много усилий, но мы настроены решительно. Сделаем все возможное, чтобы достойно представить округ. Ждем всех болельщиков, чтобы поддержать нашу команду», — сказал капитан команды «Сборная города Видное» Илья Сенчуров.

Участники продемонстрируют юмористические таланты в двух конкурсах — приветствие и импровизация. Среди зрителей разыграют призы и сертификаты. Вход на мероприятие бесплатный.