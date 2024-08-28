Кубок КВН Ленинского округа разыграют 31 августа

Ленинский городской округ 31 августа объединит около 10 команд веселых и находчивых из Подмосковья и других регионов страны, чтобы разыграть «Кубок КВН». Команда из Курской области «Подбородок выше» также примет участие в конкурсе.

Веселые и находчивые со всей России приедут в Ленинский городской округ 31 августа на «Кубок КВН». Мероприятие сделают максимально интерактивным: команды сыграют приветствие и разминку с залом.

«Мы ждем команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Тулы, Рязани, Шатуры, Истры, Раменского и других городов. Конечно же на „домашнем“ турнире выступит и наша команда», — рассказал капитан «Сборной города Видное» Илья Сенчуров.

Игры Кубка Ленинского округа проводят уже второй год. Участвовать будут и взрослые, и детские команды. Организаторы предусмотрели также лотерею для болельщиков: между зрителями разыграют подарки и сертификаты.

Кубок стартует 31 августа в 19:00 в Детской школе искусств города Видное. Вход бесплатный.

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