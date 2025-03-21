Кубок КВН Ленинского городского округа пройдет в Видном 30 марта

В школе искусств в Видном 30 марта в 18:00 пройдет «Кубок КВН Ленинского городского округа», который объединит участников из разных регионов России. Мероприятие посвятили Дню смеха.

Капитан Видновской команды Илья Сенчуров поделился, что игроки с нетерпением ждут этого события.

«Мы понимаем, что на нас ложится большая ответственность: ведь мы хозяева кубка и нужно отстоять первое место, добытое в прошлом году», — добавил он.

В Ленинский округ приедут участники разных возрастов из Москвы, Тулы, Курска, Орла, Орехово-Зуево, Гжели, Коломны и Ступино. Они выступят в двух конкурсах: приветствие и импровизация с участием жюри. Для зрителей подготовят лотерею с призами и сертификатами.

«„Кубок КВН“ — это не только соревнование, но и праздник юмора и креатива, объединяющий участников со всей страны и способствующий развитию молодежных талантов», — подчеркнул Илья Сенчуров.

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