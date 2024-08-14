Кубок КВН Ленинского городского округа пройдет 31 августа в Видном

Традиционное мероприятие «Кубок КВН» состоится 31 августа в Детской школе искусств города Видное. В этом году в нем примет участие сборная города Видное, известная своими выступлениями на телевизионных лигах.

Команды сыграют два конкурса: приветствие и разминку с залом.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить нашу команду и уверены, что зрители получат огромное удовольствие», — сообщил капитан Видновской команды Илья Сенчуров.

В конкурсе также примут участие детские и взрослые команды из Истры, Орехово-Зуево, Гжели, а также из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов.

Кроме того, для зрителей будет организована лотерея с подарками и сертификатами. Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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