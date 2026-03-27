Кубок КВН главы пройдет в Ленинском округе 4 апреля

4 апреля в детской школе искусств города Видное пройдет Кубок КВН главы Ленинского городского округа. В игре примут участие сильнейшие команды из Москвы, Гжели, Пушкино, Курска, Тулы, Рязани, а также хозяева сцены — две сборные из Видного.

На сцену выйдут как опытные игроки, так и самые юные юмористы. В составе участников заявлена детская сборная Видного, которая только начинает свой путь в большом КВН.

Капитан команды «Сборная города Видное» Илья Сенчуров отметил, что в прошлом году им удалось завоевать кубок, и в этот раз они намерены отстоять титул.



«Особенно радует, что на сцену выйдет детская сборная Видного, которая только начинает свой путь в Большом КВН. Соревноваться с сильными соперниками из других регионов — это всегда ценный опыт», — сказал он.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Зрителей ждут традиционное «Приветствие» и интерактивный формат «Импровизация с жюри». Для гостей также проведут розыгрыш ценных призов и сертификатов от партнеров.

Вход свободный. Организаторы приглашают зрителей старше 12 лет, дети младшего возраста допускаются только в сопровождении родителей. Начало игры в 18:00.