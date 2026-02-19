Кубок имени героя СВО вручили команде из Можайска

В Пушкинском муниципалитете завершился Проектный чемпионат Ассоциации малых и средних городов России. Можайский округ на соревнованиях представляла команда «За Можай».

С 15 по 18 февраля участники федеральной программы «Время героев» встретились, чтобы представить свои идеи по развитию городов. В составе можайской делегации были ветераны СВО, руководитель местного отделения «ЮНАРМИИ», депутаты и муниципальные служащие.

Для участия в чемпионате команда подготовила видеоролик о туристической привлекательности округа. В фильме отразили три эпохи в истории можайской земли, цели проекта и личную мотивацию каждого члена группы. Жюри отметило искренность и проработанность представленных материалов.

«Мы встретили людей, которые уже подтвердили преданность Родине на поле боя, а теперь готовы развивать свои города и помогать землякам в мирной жизни», — отметил президент Ассоциации Валерий Гаврилов.

Центральным событием стала церемония награждения. Кубок имени Александра Милько вручили лучшему капитану соревнований. Этот почетный трофей учрежден в память о первом руководителе Ассоциации ветеранов СВО из Ступино, который трагически ушел из жизни. Символ мужества и преемственности поколений передали представителю Можайского округа.

Участники команды «За Можай» продемонстрировали сплоченность и неравнодушный подход к развитию родной территории.