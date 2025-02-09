Кубок и чемпионат Подмосковья по зимнему плаванию пройдет в Щелкове

В усадьбе Гребнево в Щелкове 15 и 16 февраля пройдут Кубок и чемпионат Московской области по зимнему плаванию. Спортсмены будут соревноваться в 12 дисциплинах.

Любители зимнего плавания смогут попробовать силы на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также в комбинированной и смешанной эстафетах 4×25 метров. Заплывы пройдут в трех стилях: баттерфляй, брасс и вольный стиль. Победителей определят в общем и возрастных зачетах.

Принять участие могут спортсмены старше 18 лет при наличии страховки и медицинской справки. Отмечается, что на соревнованиях можно выполнить спортивный разряд, а также попасть в сборную Московской области.

Подробная информация доступна в официальных аккаунтах федерации зимнего плавания Московской области в ВК и Телеграм-канале. Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.