Кубок города по футболу среди мужских команд прошел в Волоколамске

На стадионе «Текстильщик» в Волоколамске 26 июля состоялось долгожданное противостояние между футбольными командами «Красное Знамя» и «Гвардия». Матч за Кубок Волоколамска выдался напряженным и принципиальным — победителя удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти.

С первых минут финал держал болельщиков в напряжении: футболисты активно боролись за каждый мяч и создавали опасные моменты у ворот соперника. Основное время завершилось со счетом 2:2 — «Гвардия» сравняла счет всего за три минуты до финального свистка.

Судьба трофея решалась в серии пенальти, где сильнее оказались игроки «Красного Знамени», точнее реализовавшие свои удары с одиннадцатиметровой отметки. Именно они и стали обладателями главного приза турнира.

После окончания захватывающего матча прошла торжественная церемония награждения. Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников вручил победителям кубок, золотые медали и почётные грамоты. Команда «Гвардия» была отмечена серебряными медалями за второе место.

В своей речи Сергей Шорников подчеркнул высокий уровень игры обеих команд и поблагодарил футболистов за зрелищный матч, ставший яркой частью праздничной программы Дня города. Особую признательность он выразил тренерскому штабу за отличную подготовку спортсменов.

Турнир «Кубок города» традиционно проходит в рамках празднования Дня Волоколамска и является одним из самых значимых спортивных событий округа.